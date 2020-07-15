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Vali Sarıibrahim’den şehit Bülent Aydın’ın ailesine ziyaret
VALİ / BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SARIİBRAHİM’DEN ŞEHİT BÜLENT AYDIN'IN AİLESİNE ZİYARET
IĞDIR 15.07.2020, 19:24
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Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, beraberindeki protokol üyeleri ile 15 Temmuz’un ilk şehidi olan Bülent Aydın’ın ailesini ziyaret etti.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mevcut düzeni bozmaya yönelik yaptığı darbe girişiminin 4. yılında 15 Temmuz Şehitleri anılıyor. 15 Temmuz gecesi FETÖ’nün darbe girişiminde "ilk kahraman şehit" olarak tarihe adını yazdıran Bülent Aydın’ın Iğdır’daki ailesini Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, beraberindeki protokol üyeleri ile ziyaret etti.
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