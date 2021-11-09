Vali Sarıibrahim’den "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, Türkiye geneli başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek için direksiyon başına geçti.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte güvenliğin önemine dikkat çekmek amacıyla "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası ülke genelinde başlatıldı. Iğdır Valisi Sarıibrahim, kampanyaya destek için direksiyon başına geçerek bir video çekti. Vali Sarıibrahim, videosunu sosyal medya hesaplarında paylaşarak kampanyaya destek verdi. Vali Sarıibrahim, paylaşımında emniyet kemerinin önemine dikkat çekerek, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı trafik kazalarında riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bi hareketine bakar" ifadelerine yer verdi.