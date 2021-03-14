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Vali Sarıibrahim saha denetiminde
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Söğütlü Mahallesinde devam eden kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.
IĞDIR 14.03.2021, 11:45
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Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Söğütlü Mahallesinde devam eden kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim Söğütlü Mahallesinde devam eden kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kanalizasyon inşaatında çalışan işçilerle de sohbet eden Sarıibrahim, çalışmalarında kolaylıklar diledi.