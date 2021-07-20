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Vali Sarıibrahim Kurban Bayramı ziyaretlerinde bulundu

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim Kurban Bayramı dolayısıyla birçok kuruma ziyarette bulundu.

IĞDIR 20.07.2021, 17:16
Vali Sarıibrahim Kurban Bayramı ziyaretlerinde bulundu
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Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim Kurban Bayramı dolayısıyla birçok kuruma ziyarette bulundu.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim Kurban Bayramı dolayısıyla bir dizi ziyarette bulundu. Kurban Bayramı’nın arifesinde İl protokolü ve şehit aileleriyle birlikte Iğdır Belediyesi Asri Mezarlığı’nda şehit mezarlarını ziyaret eden Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Bayram günü ise Emniyet ve Jandarma personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı. Buralarda yapılan bayramlaşma sonrası Vali Sarıibrahim Iğdır Devlet Hastanesine geçti. Hastanenin Acil Servis ünitesinde çalışan sağlıkçılarla bayramlaşan Sarıibrahim yatan hastaların da bayramını tebrik etti. Belediye personelinin de bayramını da tebrik eden Vali Sarıibrahim’in ziyaretleri burada sona erdi.
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