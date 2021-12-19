Vali dolmuş fiyatlarına tepki gösteren öğrencilerle bir araya geldi

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, gece saatlerinde dolmuş fiyatlarına tepki için yürüyüş yapan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü ile kent merkezi arasında yolcu taşıyan dolmuş şoförleri yakıt fiyatlarına gelen zamdan dolayı taşıma ücretinde artışa gitti. Dolmuşların Valilik, Iğdır Belediyesi ve İl Trafik Komisyonu kararı olmadan fiyatları yükseltmesi ise öğrencilerin tepkisine neden oldu. Gece saatlerinde duruma tepki gösteren öğrenciler bir araya gelerek yürüyüş yaptı.

Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kılıçlar Yurdu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler, bazı şoförlerin keyfi olarak kendilerinden İl Trafik Komisyonunca belirlenen 2,5 lira yerine 3,5-4 lira aldığını, pazartesi gününden itibaren ise fiyatların 6 lira gidiş, 6 lira dönüş olacağına dair söylentilerin olduğunu belirtti. Vali Sarıibrahim, minibüs ücretlerinin 6 lira gibi bir ücret olmayacağını belirterek, dolmuşçuların fiyat artırma talebinde bulunduğunu ancak komisyonun henüz bu talebi kabul etmediğini söyledi. Ortaya atılan asılsız söylemlerin provokasyon amaçlı olduğunu belirten Sarıibrahim, dolmuş fiyatlarının 2,5 liranın üstünde alınmaması için emniyet birimlerince ortak çalışma başlatılacağını söyledi.

Öğrenciler, kendileri ile görüşen Vali Sarıibrahim’e teşekkür ederek yurtlarına döndü. Bazı öğrenciler de Vali Sarıibrahim ve Emniyet Müdürü Yonca ile fotoğraf çektirdi.