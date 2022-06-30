banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı

’Üretim Kınalı Eller İle Buluşuyor" projesi

Iğdır’da ’Iğdır Gelişiyor Seralarda Üretim Kınalı Eller İle Buluşuyor’ projesine başlandı.

IĞDIR 30.06.2022, 08:59
’Üretim Kınalı Eller İle Buluşuyor" projesi

Iğdır’da ’Iğdır Gelişiyor Seralarda Üretim Kınalı Eller İle Buluşuyor’ projesine başlandı.

Iğdır’da tarıma yönelik yeni projeler hayata kazandırılıyor. Bu çerçevede hazırlanan ’Iğdır Gelişiyor Seralarda Üretim Kınalı Eller İle Buluşuyor’ projesine başlandı. Iğdır Melekli beldesinde kurulacak 5000 metrekare sera için arazide ilk çalışmalar da başladı. Bu sayede Iğdır’da seracılığın geliştirilmesi hedefleniyor.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu