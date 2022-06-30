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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı."
’Üretim Kınalı Eller İle Buluşuyor" projesi
Iğdır’da ’Iğdır Gelişiyor Seralarda Üretim Kınalı Eller İle Buluşuyor’ projesine başlandı.
IĞDIR 30.06.2022, 08:59
Iğdır’da ’Iğdır Gelişiyor Seralarda Üretim Kınalı Eller İle Buluşuyor’ projesine başlandı.
Iğdır’da tarıma yönelik yeni projeler hayata kazandırılıyor. Bu çerçevede hazırlanan ’Iğdır Gelişiyor Seralarda Üretim Kınalı Eller İle Buluşuyor’ projesine başlandı. Iğdır Melekli beldesinde kurulacak 5000 metrekare sera için arazide ilk çalışmalar da başladı. Bu sayede Iğdır’da seracılığın geliştirilmesi hedefleniyor.