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Ünsal’dan Yıldız’a hayırlı olsun ziyareti

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Iğdır’a bağlı Aralık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak atanan Şahin Yıldız’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

IĞDIR 08.02.2022, 13:18
Ünsal’dan Yıldız’a hayırlı olsun ziyareti

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Iğdır’a bağlı Aralık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak atanan Şahin Yıldız’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, ziyarette kendisi tarafından yazılan Ermenilerin, 1919-1920 yılları arasında Iğdır ve çevresinde ve 1992 yılında Azerbaycan’ın Karabağ, Hocalı, Şuşa şehirlerinde yaptıkları  soykırımın anlatıldığı “Soykırım” kitabını Şahin Yıldız’a hediye etti.

Soykırım kitabını hediye eden Yazar Serdar Ünsal, “Ermenilerin yaptığı zulüm ve soykırımlar Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmadı ve unutulmayacak. Ermenilerin 1919-1920 yılları arasında İrevan ve Iğdır’da  yaptıkları vahşeti Aras nehrini kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından  ayırmalarını, o zamanki vahşeti yaşayanların dilinden dinleyeceğiz. Yine 1919-1920 yıllarında Iğdır ve çevresine soykırım uygulayan vahşi Ermenilerin torunlarının,  Azerbaycan’da, Hocalı’da, Şuşa’da, Erivan’da, Karabağ’da  yaptıkları katliamları olayları yaşayanların dilinden okuyacaksınız. Okurken de hem hüzünlenecek hem üzüleceksiniz.  Ermenilerin gerçek yüzünü bir daha görmüş olacaksınız. Yeni yetişen genç nesillere Ermenilerin gerçek yüzünü sözde Soykırım yalanını anlatmalıyız. Türk Milleti, gençliği Ermenilerin yıllardan beri ne kadar  “Türk düşmanı olduğunu Türk’ün yaşadığı topraklarda gözü olduğunu” bilmeli öğrenmelidir. Azerbaycan’a yaptığı son saldırılarda göz önündedir. Çok şükür işgal altındaki Karabağ kurtarıldı ve Ermenilere gereken ders verildi. Türk milleti Karabağ’da bir kere daha zafer yazdı. Yaşadığımız bölgelerde büyük acılar yaşanmıştır. Bu acıyı yaşayanların dilinden Ermeniler özellikle yirminci asırda Anadolu ve Kafkaslardaki Türk nüfusa karşı birçok vahşi katliamlar yapmış, göçe zorlanmış, Türk coğrafyasında bulunan tarihi yapıları bile ortadan kaldırarak, Rusların kendilerine armağan ettiği Revan Hanlığı topraklarını kadim Ermeni yurduymuş gibi yüzsüzce tüm dünyaya sunmuştur. Üstelik kendi yaptıkları soykırımları görmezden gelip, Türkler bize soykırım yaptı iddiasıyla dünya kamuoyunu meşgul etmiş ve etmeye devam etmektedirler. Bu kitapta; Ermeni propagandalarının ne kadar gerçek dışı olduğunu göreceksiniz. Ayrıca geçtiğimiz asrın başlarında ve sonlarında hem Türkiye hem de Azerbaycan’ın muhtelif bölgelerine göç etmek zorunda kalan tanıkların tüyler ürperten hikâyelerini ilk ağızdan dinleyeceksiniz” dedi.

Şahin Yıldız ise, “Çalışmalarınızı faaliyetlerinizi yakından takip ediyorum. Başarılı çalışmalarınız var. Tebrik ederim bu tarihi konuları belgeler ve yaşayan insanların dilinden anlatmanız gençlerimizi aydınlatacaktır. Benim dedelerim, nenelerimde Ermeni mezalimine uğramıştır. Iğdır’da yaşayan nüfusun yüzde 80’inin dede ve ninesi Ermeni mezalimini görmüştür. Her aileden en az 2 şehit vardır. Ermeniler 1915-20 yılları arasında Anadoluda Azerbaycan’da 1992 yılında yine Azerbaycan’da ve Hocalı’da  yaptıkları ortadadır. Ermeniler sözde yalanlarına Avrupalıyı inandırmaya çalışıyorlar. Ermeniler Iğdır’da da katliam yapmışlardır. Türk Milleti asil bir millettir kimseye soykırım yapmamıştır. Soykırımı yapanlar yalanlara sığınan Ermenilerdir. Iğdır’da Oba, Hakmehmet, Koçkıran, Gedikli  köylerinde katliam yapmışlardır. Başarılar dilerim. Aralık ilçesinde her türlü spor ve kültürel etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Gençlerimizi spora ve sanata yönlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

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