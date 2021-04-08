Ünsal’dan polis günü mesajı

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. Yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda: “Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hâkimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisi gibi birçok görevi üstlenen Türk Polis Teşkilatı 176 yıldır bu ülkede asayiş ve güvenliği sağlamaktadır. Türk Polis Teşkilatı çok sayıda şehidi ve gazisi olan bir teşkilattır” dedi.

Türk polisi, 176 yıldır bu kutsal görevi her türlü zor hatta imkânsız şart altında yürüttüğünü ifade eden Ünsal, “Ülkemizin huzur ve güvenliğini temin etmek için gerektiğinde canını seve seve vermiştir. Cudi’de, Kato’da, Çatak’ta, Şırnak’ta, Edirne’de Anadolu’nun kuzeyinde ve güneyinde Türkiye’nin birliği için huzur ve selameti için canla başla çalışan ve gerektiğinde canını vererek ülkenin huzur ve güvenliğini sağlayan fedakâr ve cefakâr polislerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Bütün polislerimizin 10 Nisan Polis Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Fetöcü polislerden kurtulan Türk Polis teşkilatı şimdi daha güçlü olarak görevinin başında namuslu insanların güvencesi, namussuz, vurguncu, hırsız, dolandırıcı, katillerin, teröristlerin, uyuşturucu baronlarının da korkulu rüyası olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.