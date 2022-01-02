Ünsal’dan Dekan Güngör’e plaket

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren Iğdır Üniversitesi Öğrenci Dekanı Hakan Güngör’e teşekkür plaketi verdi.

Serdar Ünsal, Azerbaycan bayrağı ve teşekkür plaketi verirken yaptığı konuşmada, ”Iğdır Üniversitesinde okuyan Azerbaycanlı öğrencilere gösterdiğiniz yakın ilgiden, sorunlarını çözmedeki gayretinizden, pandemi sürecindeki yardımlarınızdan, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlamak için kurulan derneğimize yaptığınız manevi destekten dolayı sizleri kutlar çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

Öğretim görevlisi Hakan Güngör ise, “Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı savaşa dernek olarak verdiğiniz manevi katkıyı unutmamız mümkün değildir. Yaptığınız mitingler, toplantılar ile Azerbaycan’ın sesi oldunuz. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkınız büyük, her zaman birleştirici oluyorsunuz. Yıllardır çalışmalarınızı takip ediyoruz. Dernek olarak güzel işler yapıyorsunuz. Bir eğitimci olarakta katkınız büyük. Son 7 yıldır yaptığınız “Hocalı Faciası” ile ilgili yarışma ve etkinliklerle gençlerimiz ve halkımız Ermenilerin gerçek yüzünü öğrenmiş oluyor. Üniversitemizde okuyan Azerbaycanlı öğrenciler bizim kardeşimiz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. İki devlet bir millet olmanın gereğini yapmaya gayret ediyoruz. Kapımız Azerbaycanlı öğrencilerimize açıktır. İnce düşüncenizden dolayı derneğinizi kutlar başarılar dilerim. Ermeni meselesi bizim milli meselemizdir. Ve Türk devleti olarak Azerbaycan’ın yanındayız. Allaha şükür ki işgal edilen topraklar kurtarıldı. Sizin derneğiniz Ermenilerin gerçek yüzünü topluma anlatıyor Azerbaycan Türkiye kardeşliğine katkı sağlıyor. Her zaman yanınızdayız. Yazdığınız “Yüreğim İrevan’da Kaldı” ve “Soykırım” kitaplarında da Ermenilerin gerçek yüzünü anlatıyorsunuz tebrik ediyorum. Azerbaycan’ın Karabağ’da ki zaferi bizleri gururlandırmıştır” şeklinde konuştu.