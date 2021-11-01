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Ünsal, Soykırım kitabını Yolcu’ya hediye etti

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Eğitimci, araştırmacı gazeteci yazar Serdar Ünsal, ”Soykırım” kitabını Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu’ya hediye etti.

IĞDIR 01.11.2021, 09:14
Ünsal, Soykırım kitabını Yolcu’ya hediye etti

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Eğitimci, araştırmacı gazeteci yazar Serdar Ünsal, ”Soykırım” kitabını Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu’ya hediye etti.

Yazar Serdar Ünsal kitabıyla ilgili şu bilgiyi verdi, “Ermenilerin yaptığı zulmü, ve soykırımlar Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmadı ve unutulmayacak. Ermenilerin 1919-1920 yılları arasında İrevan’da, Iğdır’da  yaptıkları vahşeti, Aras nehrini kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından  ayırmalarını, o zamanki vahşeti yaşayanların dilinden dinleyeceğiz. Yine 1919-1920 yıllarında Iğdır ve çevresine soykırım uygulayan vahşi Ermenilerin torunlarının,  Azerbaycan’da, Hocalı’da, Şuşa’da, Erivan’da, Karabağ’da  yaptıkları katliamları olayları yaşayanların dilinden okuyacaksınız. Okurken de hem hüzünlenecek hem üzüleceksiniz.  Ermenilerin gerçek yüzünü bir daha görmüş olacaksınız. Yeni yetişen genç nesillere Ermenilerin gerçek yüzünü Sözde Soykırım yalanını anlatmalıyız. Türk Milleti, gençliği Ermenilerin yıllardan beri ne kadar Türk düşmanı olduğunu, Türk’ün yaşadığı topraklarda gözü olduğunu bilmeli öğrenmelidir. Azerbaycan’a yaptığı son saldırılarda göz önündedir. Çok şükür işgal altındaki Karabağ kurtarıldı ve Ermenilere gereken ders verildi. Yaşadığımız bölgelerde büyük acılar yaşanmıştır. Bu acıyı yaşayanların dilinden Ermeniler özellikle yirminci asırda Anadolu ve Kafkaslardaki Türk nüfusa karşı birçok vahşi katliamlar yapmış, göçe zorlanmış, Türk coğrafyasında bulunan tarihi yapıları bile ortadan kaldırarak, Rusların kendilerine armağan ettiği Revan Hanlığı topraklarını kadim Ermeni yurduymuş gibi yüzsüzce tüm dünyaya sunmuştur. Üstelik kendi yaptıkları soykırımları görmezden gelip, “Türkler bize soykırım yaptı” iddiasıyla dünya kamuoyunu meşgul etmiş ve etmeye devam etmektedirler. Bu kitapta; Ermeni propagandalarının ne kadar gerçek dışı olduğunu göreceksiniz. Ayrıca geçtiğimiz asrın başlarında ve sonlarında hem Türkiye hem de Azerbaycan’ın muhtelif bölgelerine göç etmek zorunda kalan tanıkların tüyler ürperten hikâyelerini ilk ağızdan dinleyeceksiniz” dedi.

Iğdır İl Tarım ve Orman müdürü Özkan Yolcu ise, “Yıllardır çalışmalarınızı takip ediyorum. Başarılı çalışmalarınız var ve tebrik ederim. Bu tarihi konuları belgeler ve yaşayan insanların dilinden anlatmanız gençlerimizi aydınlatacaktır. Iğdır’da yaşayanların çoğunluğunun dedeleri, neneleri de Ermeni mezalimine uğramıştır. Iğdır’da yaşayan nüfusun yüzde 80’inin dede ve ninesi Ermeni mezalimini görmüştür. Her aileden en az 2 şehit vardır. Ermeniler 1915-20 yılları arasında Anadoluda Azerbaycan’da 1992 yılında yine Azerbaycan’da  Hocalı’da  yaptıkları ortadadır. Ermeniler, sözde yalanlarına Avrupalıyı inandırmaya çalışıyorlar. Ermeniler Iğdır’da da katliam yapmışlardır. Türk Milleti asil bir millettir kimseye soykırım yapmamıştır. Soykırımı yapanlar yalanlara sığınan Ermenilerdir. Iğdır’da Oba, Hakmehmet, Koçkıran, Gedikli  köylerinde katliam yapmışlardır. Başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

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