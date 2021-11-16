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Ünsal Cumhurbaşkanlığı tarafından madalya ile ödüllendirildi

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyevîn talimatı ile Diaspora bakanlığınca madalya ile ödüllendirildi.

IĞDIR 16.11.2021, 09:08
Ünsal Cumhurbaşkanlığı tarafından madalya ile ödüllendirildi

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyevîn talimatı ile Diaspora bakanlığınca madalya ile ödüllendirildi.

Cumhurbaşkanlığı madalyası Iğdır Azerbaycan Kültür Evi açılış töreninde kesilen kurdelenin ardından, Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev tarafından verildi.

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, “Biz diaspora bakanlığı olarak Türkiye’de 20 Yanvar, Hocalı olayını diasporalarımız bu etkinlikleri anmaktadır. Zaferin birinci yıl dönümüydü. Dünya’nın 140 ülkesinde etkinlikler yapıldı. Bugün açılan Azerbaycan evi dünyanın başkentlerinde açılan Azerbaycan evlerindendir. Medeniyet evleri vardır. İşte bu tür tedbirleri gerçekleştiren herkese tanıtan başarılı derneklerimiz vardır. işte o derneklerden biride Iğdır Azerbaycan Evi Derneğidir. Onunda başkanı Serdar Ünsal’dır. Serdar Ünsal’ın gördüğü başarılı işlerden dolayı Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’in taktiri ve bakanımız Fuad Muradov’un emriyle bu madalya hazırlanmıştır. Bu madalya çok kıymetli ve değerlidir. Serdar bey bu madalyaya layık görülmüştür. Serdar Ünsal’a Madalya, Diaspora’nın Azerbaycan ile ilişkilerinin güçlendirilmesi, Azerbaycan hakkında uluslararası arenada objektif bilgilerin yaygınlaştırılması, Azerbaycan dili ve kültürünün yurtdışında tanıtılması, Ermeni yalanlarını ve Ermenilerin saldırgan bir millet olduğunu kamuoyuna anlatılması ve Azerbaycan’ın uluslararası arenada ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesindeki rolü nedeniyle verildi. Tebrik ediyor, hayırlı ve uğurlu olsun başarılar diliyorum” dedi.

Madalya ile ödüllendirilen Ünsal, “Azerbaycan benim ilk ve ortaokulda vazgeçemediğim sevdam, Lise ve Üniversitede ruhuma işleyen aşkımdı. Her alanda “Esir Azerbaycan’a Hürriyet” diye haykırdığım sevgilimdi. 1990 yılından sonrada bağımsızlığa giden yolda her şeyimizdi. 20 Yanvar’da gözyaşım, Karabağın işgalindeyse yürek ağrım, Kerbelamdı. Şimdi ise gurur ve mutluluğumuzdur. Karabağ’da kahramanlık destanı yazan sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’i, her türlü desteği veren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, Azerbaycan ordusunu canı gönülden kutluyor, nice kahramanlıklarla dolu zaferler diliyorum. Sağ olsunlar Cumhurbaşkanımız, Diaspora bakanlığımız bizi de madalyaya layık görmüşler. Sorumluluğumuz daha çok artmıştır. Layık olmak için daha çok Azerbaycan’ın sesi olacağım. Türkiye ve Azerbaycan’ı karşılıksız sevmeye, hizmet etmeye devam edeceğim. Karabağ şehitlerine Allah’tan rahmet gazilerimize de acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

Açılış programına, Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, Ak Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Türkiye Cumhuriyeti Nahçivan Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz, Jandarma komutanı Nejdet Karaca, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

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