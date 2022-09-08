Ünsal, "Azerbaycanlı öğrenciler okumak istiyor"

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Iğdır’da ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaşayan oturumu olmayan yüzlerce Azerbaycan vatandaşının okul çağındaki çocuklarının okumak istediğini belirtti.

Ünsal, "Çeşitli sebeplerle Türkiye’ye gelen ve çeşitli işlerde çalışan akrabalarının yanında kalan okuma çağındaki öğrenciler Türkiye’de ki okullara kayıtları alınmamaktadır.2 yıl öncesine kadar okullara misafir öğrenci olarak kabul edilen öğrenciler bu sene okullara alınmamakta oturum istenmektedir. Oturumu olmayan Azerbaycan vatandaşlarının okul çağındaki çocukları ,okumaktan mahrum olmaktadır. Sayın Milli Eğitim Bakanı ve İçişleri bakanından bu konuya eğilmelerini okuma çağındaki Azerbaycan vatandaşlarının çocuklarının okula kabulünü sağlamalarını arzu ediyoruz Bugün Suriyeli, Afganlı çocuklar okula giderken ,iki devlet bir millet dediğimiz kardeş Azerbaycan’ın Türkiye de yaşamak ,çalışmak zorunda kalan oturumu olmayan çocukları niye okula gitmesin. Göç idaresi nedense Azerbaycanlı vatandaşlara oturum vermekte zorluk çıkarmaktadır. Bu zorluklar karşısında oturum alamayanlar cezalı duruma düşmektedir. Sayın İçişleri bakanımız Süleyman Soylu’dan dernek olarak isteğimiz konuya el atarak, oturum almak isteyen Azerbaycanlı vatandaşlara kolaylık sağlamasıdır.” şeklinde konuştu.

Okulların açılmasına az bir zaman kala konunun ele alınmasını isteyen Serdar Ünsal, şöyle devam etti: " Yüzlerce Azerbaycan Türkü balalar, çocuklar okumak istiyor. Sayın Milli Eğitim Bakanı ve İçişleri bakanından müjdeli haber bekliyoruz. Derneğimize, federasyonumuza müracaat eden çok sayıda Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Türk’ü çocuklarını okutmak istediklerini, okulların kabul etmediğini belirtmektedirler .Bir genç nesil yok olmasın cahil yetişmesi.“