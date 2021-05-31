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UMKE ekibine teşekkür belgesi

Iğdır’da Temel Modül Eğitimi kapsamında enkaz, triyaj, stres ile başa çıkma, ekip çalışması konularında uygulamalı çalışma gerçekleştirdi.

IĞDIR 31.05.2021, 12:20
UMKE ekibine teşekkür belgesi

Iğdır’da Temel Modül Eğitimi kapsamında enkaz, triyaj, stres ile başa çıkma, ekip çalışması konularında uygulamalı çalışma gerçekleştirdi.

Iğdır’da düzenlenen Temel Modül Eğitim çalışmaları kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Caner Tazegün katılımcılara belge verdi.

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Iğdır (UMKE) personellerimiz 25-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen temel modül eğitimi kapsamında enkaz, triyaj, stres ile başa çıkma, ekip çalışması gibi konularda uygulama çalışmaları gerçekleştirdi. Uygulama çalışma sahasını ziyaret eden İl sağlık Müdürü Dr. Caner Tazegün, Kurum Başkanları ve beraberindeki yöneticiler tarafından katılımcılara belge verildi” denildi.
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