Tuzluca’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kutlandı.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Törene kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. İlçe meydanında yapılan çelenk töreninin ardından İlçe Kaymakamı Salih Çiğdem tarafından, kurtuluş yıldönümü nedeniyle yapılan etkinlik ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verilmesiyle tören sona erdi.