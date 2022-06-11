Tuzluca’da traktör kazası

Iğdır Tuzluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında köprüden şarampole traktör devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Rıza İ. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör Tuzluca merkezde Kağın köprüsü mevkiinde ilerlerken traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile köprüden aşağı düştü. Kaza sonrası vatandaşların ihbarı ile bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımı ile kurtarılan Rıza İ’nin kazada yara almadığı öğrenildi.

Traktör ve römork vinç yardımı ile kurtarıldı.