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Tuzluca’da trafik kazası: 2 yaralı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

IĞDIR 05.07.2022, 09:54
Tuzluca’da trafik kazası: 2 yaralı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

edinilen bilgiye göre, Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada çevre yolu dört yol üzerinde kontrolsüz geçiş yapan 2 kamyonet kaza yaptı. Kazada 41 AAK 322 plakalı araç sürücü ve yanındaki yolcu hafif yaralanarak sağlık ekipleri tarafından Tuzluca Devlet Hastanesine kaldırılırken, 19 ABJ 537 plakalı araç sürücüsü kazayı yaralı almadan kurtardı.

Kaza yerine gelen trafik ekipleri yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açarak araçların çekilmesi bekledi.

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