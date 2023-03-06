Tuzluca’da rüzgar etkili oluyor

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz olarak etkiledi.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde 2 gündür etkili olan rüzgar ilçe merkezinde hayatı durma noktasına getirdi. Rüzgârın etkisiyle bir çok yerde direkler, ağaçlar, tabelalar devrilirken kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı.

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezine bağlı köylerde rüzgarın şiddetinin daha çok etkili olduğu vatandaşların dışarıya çıkmakta güçlük çektiği bildirildi.