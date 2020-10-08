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Tuzluca’da kurtuluş coşkusu

IĞDIR'IN TUZLUCA İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUN 100'NCÜ YILDÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.

IĞDIR 08.10.2020, 11:01
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Tuzluca’da kurtuluş coşkusu

Iğdır’ın Tuzluca İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 100’ncü yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe meydanında yapılan düzenlenen çelenk töreninin ardından Tuzluca Belediyesi tarafından Şehitler anısına mevlit okutularak cami çıkışı vatandaşlara Türk Bayrağı hediye edildi ve ikramlarda bulunuldu. Daha sonra ilçe kurum amirleri ve cami cemaatine öğle yemeği verildi.

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan yaptığı açıklamada, "Bugün 7 Ekim 2020, tam olarak 100 yıl önce bugün yani 7 Ekim 1920 de Aziz Tuzluca’mız düşman işgalinden kurtuldu. Mondros müzakeresi nedeniyle 1918 de Osmanlı ordularının bölgeden çekilmesi üzerine, Ermeni Hınçak ve Taşnak örgütleri bölgeyi işgal etmiş ve inanılmaz katliamlar yapmıştılar. 7 Ekim 1920 de Kazım Karabekir paşa ordusuyla bölgeye gelmiş ve düşmanı Aras nehrinin kuzeyine sürmüş, Tuzluca’yı aziz vatanın ayrılmaz parçası yapmıştır. Bu vesile ile Şehitlerimizi Rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, tüm hemşerilerimin kurtuluş gününü kutluyorum" dedi.

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