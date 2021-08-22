banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine rektör ataması
Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine rektör ataması
Okul servis ücretleri ne kadar oldu?
Okul servis ücretleri ne kadar oldu?
Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü belli oldu
Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü belli oldu
Süleyman Özışık mesleği bıraktı!
Süleyman Özışık mesleği bıraktı!

Tuzluca’da ki köylerde sulama suyu tesis yapım projesi tamamlandı

Tuzluca ilçesi Güllüce, Karakoyun ve İnce köyleri sulama suyu tesis yapım projesi tamamlandı.

IĞDIR 22.08.2021, 11:12
Tuzluca’da ki köylerde sulama suyu tesis yapım projesi tamamlandı

Tuzluca ilçesi Güllüce, Karakoyun ve İnce köyleri sulama suyu tesis yapım projesi tamamlandı.

Iğdır’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacı ile Iğdır İl Özel İdaresi tarafından yürütülen ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen 1.958.000 TL maliyeti olan proje hayata geçirildi. Tuzluca ilçesi Güllüce, Karakoyun ve İnce köylerinde 2020 yılı itibariyle toplam sulanan alan 3000 dekar iken İl Özel İdaresi tarafından 2021 yılı itibariyle tamamlanan 3950 m uzunluğunda yarı açık ve kapalı sistem proje ile bu rakam 6 bin 400 dekara ulaşmış oldu.

Yorumlar (0)
31°
açık