Tuzluca’da kar yağışı etkili oluyor

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ilçe merkezi ve bağlı köylerde hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan kar bugünde etkisini sürdürüyor. kar kalınlığı yer yer bir metreyi bulurken çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçe merkezinde ise 25 santimetreyi bulan kar görsel şölen oluşturdu. Kartpostallık görüntülerin yaşandığı Tuzluca’da etkili olan tipi ulaşımı durma noktasına getirdi.