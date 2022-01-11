Tuzluca’da kar yağışı etkili oluyor

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 15 santimetreye kadar yükseldi. Kısa sürede beyaza bürünen ilçede, kartpostallık görüntüler oluştu. Etkili kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri kontrollü ilerledi. İlçeye bağlı köylerde de kar etkisini sürdürüyor. Aniden yağan kar hayvancılıkla uğrasan çiftçileri olumsuz etkiledi.