Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
EKOVİTRİN TV GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK SAĞLIK İŞ DÜNYASI YILIN STARLARI Ekovitrin 2020 Ekovitrin ARŞİV
BİST
98171
ALTIN
387.023
DOLAR
6.9391
STERLİN
8.5918
EURO
7.5075

Tuzluca’da İlköğretim öğrencisi Mervenur’a doğum günü pastası sürprizi

IĞDIR’IN TUZLUCA İLÇESİNDE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA MERVENUR KARADENİZ’İN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZ PROGRAMLA KUTLANDI.

Tuzluca’da İlköğretim öğrencisi Mervenur’a doğum günü pastası sürprizi

IĞDIR’IN TUZLUCA İLÇESİNDE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA MERVENUR KARADENİZ’İN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZ PROGRAMLA KUTLANDI.

23 Nisan 2020 Perşembe 13:52
8 Okunma
Tuzluca’da İlköğretim öğrencisi Mervenur’a doğum günü pastası sürprizi

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mervenur Karadeniz’in doğum günü sürpriz programla kutlandı.

Tuzluca ilçe emniyet ve ilçe milli eğitim müdürlüğü işbirliği ile ilçede ikamet eden ilköğretim öğrencisi Mervenur Karadeniz’in hem çocuk bayramı hem de doğum günü kutlandı.

Polis memurları ve öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ozan Malkoç, Mervenur’a evinde sürpriz yaptı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Mervenur Karadeniz mumlara üfledi polis ablaları ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim