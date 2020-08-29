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Tuzluca’da Hayvan Yetiştiricilerine Süt Sağım makinesi dağıtıldı
IĞDIR'IN TUZLUCA İLÇESİNDE HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE SÜT SAĞIM MAKİNESİ DAĞITILDI.
IĞDIR 29.08.2020, 10:53
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Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde Hayvan Yetiştiricilerine Süt Sağım Makinesi dağıtıldı.
Iğdır İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında yüzde 70’i DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından hibe destekli, seyyar süt sağım makinalarını almaya hak kazanan çiftçilere dağıtımı yapıldı. İlçe Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Öner, İlçe Müdürü Kemal Birge, Köy Muhtarları ve Çiftçilerin katılımı ile gerçekleşen dağıtım töreninde İlçe Kaymakamı ve İl Müdürü çiftçilere hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, Süt sağım makinalarını ve eğitim belgelerini teslim ettiler.
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