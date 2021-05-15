Tuzluca’da Filistin’e destek mitingi

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde Filistin’e Destek mitingi düzenlendi.

Tuzluca İlçesinde Ali- Aba derneğinin düzenlemiş olduğu Filistin halkına destek olmak için belediye meydanında toplanan yüzlerce kişi İsrail’i protesto etti. Burada açıklamalarda bulunan dernek yöneticileri ’İsrail’in yapmış olduğu insanlık suçudur. Müslüman alemine zulümdür. İsrail bir an evvel Filistin ve Kudüs üzerinden ellerini çekmelidir’ açıklamalarında bulundu.