banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kritik süreçle ilgili WhatsApp’tan açıklama geldi
Kritik süreçle ilgili WhatsApp’tan açıklama geldi
ABD 'meşru müdafaa' diyerek İsrail'e olan desteğini yineledi
ABD 'meşru müdafaa' diyerek İsrail'e olan desteğini yineledi
MUTLU BAYRAMLAR!
MUTLU BAYRAMLAR!
Ürdün halkı Filistin kapılarının açılması için sınıra akın ediyor
Ürdün halkı Filistin kapılarının açılması için sınıra akın ediyor

Tuzluca’da Filistin’e destek mitingi

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde Filistin’e Destek mitingi düzenlendi.

IĞDIR 15.05.2021, 10:59
Tuzluca’da Filistin’e destek mitingi

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde Filistin’e Destek mitingi düzenlendi.

Tuzluca İlçesinde Ali- Aba derneğinin düzenlemiş olduğu Filistin halkına destek olmak için belediye meydanında toplanan yüzlerce kişi İsrail’i protesto etti. Burada açıklamalarda bulunan dernek yöneticileri ’İsrail’in yapmış olduğu insanlık suçudur. Müslüman alemine zulümdür. İsrail bir an evvel Filistin ve Kudüs üzerinden ellerini çekmelidir’ açıklamalarında bulundu.
Yorumlar (0)
23°
açık