Tuzluca’da Arı Sütü sağımı başladı.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde insan vücuduna çok sayıda faydası olan arı sütünün sağımına başlandı. Kilosu 10 bin liraya kadar satılan sütün sayısız faydası olduğu uzmanlarca dile getiriliyor. Arı sütünün genellikle genç işçi arıların ana arı adaylarını ve ana arıları beslemek için ürettiği sütünün sağımı, Çiçeklerin açtığı nisan ayından başlayarak Ağustos ayına kadar sürüyor.

Iğdır bölgesinde yılardır arıcılığın olmasına rağmen ilk defa bu işi 2 arkadaş bir araya gelerek gerçekleştirdi. Üretici Onur Kolçak, daha önce kendisinin şehirler arası otobüs şoförlüğünü yaptığını arkadaşı Yusuf Akpolat’ın da İstanbul’da tekstil işiyle uğraştığını belirterek, "İkimiz bir araya gelerek ilçemiz olan Tuzluca da ne yapabiliriz diye, arıcılığın yaygın olduğu ama ana sütünün bu bölgelerde üretilmediğini fark ettik. İnsan sağlığı için son derece önemli olan bir sütün neden üretimini yapmayalım diye karar verdik bu işe. Bunun eğitimini de alarak bu sene başladık. Herkes bize yapamazsınız diyerek bizi ciddiye almazken çok şükür yüzde 50 kapasitelere çıktık. Fiyat olarak çok zahmetli ve gramla toplandığı için fiyatta haliyle kilosu 10 bin TL’yi buluyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bölgemize ve ilçemize herkesin bu işe yönelmesi içinde destek ve katkıda da bulunmak istiyoruz. Özellikle Covit salgının insan sağlığına büyük zarar verdiği bu dönemlerde arı sütünde ona karşı büyük bir bağışıklık kazandığı da uzmanlarca kanıtlanmıştır. Şuan taleplerde artmaya başladı, inşallah yeni olmamıza rağmen bu işin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.