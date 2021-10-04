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Tuzluca Belediye Başkanı Türkan, basınla bir araya geldi

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

IĞDIR 04.10.2021, 13:27
Tuzluca Belediye Başkanı Türkan, basınla bir araya geldi

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Basın mensuplarıyla Tuzluca’da kahvaltıda bir araya gelen Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, hem sohbet etti hem de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tuzluca için çalıştıklarını belirten Türkan, birçok projeyi hayata geçirdiklerini de ifade etti. Kahvaltı sonrası Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, basın mensuplarıyla Tuzluca’da yapımına az kalan millet bahçesini gezdi. Daha sonra ise Tuzluca Tuz Terapi Merkezi gezilerek belediye başkanı Türkan, terapi merkezi ile ilgili basına bilgi verdi.

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