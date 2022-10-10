Türkiye’nin çatısına mevsimin ilk karı yağdı

5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve Türkiye’nin çatısı olarak anılan Ağrı Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı. Dün gündüz ve gece saatlerinde etkili olan kar yağışı bugün bulutların tamamıyla çekilmesi ile zirveye yağan kar yağışı ortaya çıktı. Ağrı Dağı’nın zirvesini beyaza bürüyen kar yağışının ardından ’Doğu’nun Çukurova’sı’ olarak bilinen Iğdır kent merkezinde de hava sıcaklığında hissedilir bir düşüş yaşandı. İlk karın düşmesi ile vatandaşlar kış hazırlıklarını da hızlandırdı. Ayrıca Ağrı Dağı’ndaki kar ve Iğdır’ın yeşilinin eklenmesi ile ortaya çıkan manzara da görenleri kendisine hayran bıraktı.