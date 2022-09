Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı, İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’dan Iğdır Azerbaycan Evi’ne ziyaret

Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı, İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Iğdır Azerbaycan Evi’ni ziyaret ederek dernek yönetimi ile uzun bir süre sohbet etti.

Kalabalık bir grupla ile Iğdır-Azerbaycan Evi’ne gelen Şamil Ayrım, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Zakir Acar ve yönetimi ile bir süre sohbet etti. Ziya Zakir Acar Iğdır’da yapılan çalışmalar ile ilgili Şamil Ayrım’a bilgi verdi. Şamil Ayrım, derneğin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, “Basından sizi takip ediyorum. Çok güzel işleriniz var. Bunun için sizlere teşekkür ederim” dedi.

Iğdır Azerbaycan Evi’nde Ermenilerin Azerbaycan’a yaptığı saldırıyı da değerlendiren Ayrım, “Ermenilerin yaptıkları saldırıları şiddetle kınıyoruz. Biz barıştan yanayız. Bu topraklarda barış içinde yaşamak istiyoruz. Iğdır Azerbaycan Evi’nden Ermenilere sesleniyorum. Ermeniler akıllarını başlarına alsınlar. Biz barıştan yanayız. Ancak Ermeniler saldırgan tutumlarından dolayı başlarına geleceklerini hesaplamalıdırlar. Biz her zaman Türkiye olarak Azerbaycan’ın yanındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu ifade etmektedir. Azerbaycan demir yumruğu ile Ermenistan’ı her zaman ezecek kudrettedir” dedi.

Iğdır-Azerbaycan Evi Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Zakir Acar 12 Eylül 2022 Tarihinde Ermenilerin Azerbaycan’a yaptığı saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve anında ulusal basında basın açıklama yaptığını söyleyerek, “ Şehitlerimizin ruhu şad olsun, onları rahmetle anıyoruz. Biz her zaman Can Azerbaycan’ın yanındayız. Iğdır Azerbaycan Evi olarak faaliyetlerimiz çoğaltarak, eğitim ve öğretimin başladığı bu günlerde gençlerimize yönelik programlar hazırladık onları uygulayacağız. Iğdır Azerbaycan Evi, Türkiye’mizin, Can Azerbaycan’ın ve Türk Dünyasının bir sanat merkezi oldu” dedi.