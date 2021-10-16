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Tom ve Jerry karakteri gerçek oldu

Yakaladığı küçük fare ile oyun oynayan kedinin o halleri, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

IĞDIR 16.10.2021, 09:07 16.10.2021, 10:01
Tom ve Jerry karakteri gerçek oldu

Yakaladığı küçük fare ile oyun oynayan kedinin o halleri, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Bağlar Mahallesi’nde bulunan bir binanın bahçe katında oturan iki çocuk, küçükken sahiplendikleri ’Benekli’ isimli kediye yemek vermek için cama çıktı. Bahçede kedinin minik bir fare ile oyun oynadığını fark eden çocuklar, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı. Yakaladığı fare ile oyun oynayan kedinin kovalaması bir süre devam etti. Yorulan fare duraklayınca kedi pati atarak farenin kaçması için çaba gösterdi. Ağzıyla taşıdığı minik fareye zarar vermeyen kedi, serbest bıraktığı hayvanı koşarak tekrar tekrar yakaladı. Minik farenin kediden kaçmak isterken verdiği mücadele gülümsetti. Dakikalarca süren oyun, farenin yeşillik alanda izini kaybetmesi ile son buldu.

Cep telefonu kamerasına yansıyan kedi ile farenin halleri çizgi film karakteri Tom ve Jerry’i akla getirdi.

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