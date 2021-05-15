Tarlada bulunan leylek tedavi altına alındı

Iğdır’da duyarlı bir vatandaş tarafından tarlada bulunan leylek, ekipler tarafından tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Kazancı köyünde yaşayan duyarlı bir vatandaş tarlada yaralı bir leylek buldu. Rüzgardan dolayı düştüğü esnada kanadını çarpan yaralı leyleği bulan vatandaş hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Haber alan ekipler olay yerine giderek yaralı leyleği teslim aldı. Tedavi altına alınarak beslenmesi yapılan ve gözetim altında tutulan leylek bakıma alındığı öğrenildi.