TADDEF’ten AK Parti Kadın Kolları İl Başkanına teşekkür belgesi

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren AK Parti kadın kolları Iğdır İl Başkanı Nurgül Güneş’e teşekkür belgesi ve Soykırım kitabını hediye etti.

Serdar Ünsal, Soykırım kitabı ve teşekkür belgesini verirken yaptığı konuşmada, “İlimizde dernek olarak yaptığımız her etkinliğe katılarak destek veriyorsunuz. Ayrıca 44 gün süren Azerbaycan Ermenistan savaşında gerek parti binasına astığınız Türk ve Azerbaycan bayrağından, sosyal medya paylaşımlarınızdan Ermeni sevicilerine verdiğiniz sert tepkiden dolayı, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlamak için kurulan derneğimize yaptığınız manevi yardımlardan ve en son yaptığımız Hocalı Şehitlerini anma toplantısına katılımınızdan dolayı sizleri kutlar çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

AK Parti kadın kolları Iğdır İl Başkanı Nurgül Güneş ise, “Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı savaşa dernek olarak verdiğiniz manevi katkıyı unutmamız mümkün değildir. Yaptığınız mitingler, toplantılar ile Azerbaycan’ın sesi oldunuz. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkınız büyük, her zaman birleştirici oluyorsunuz. Yıllardır çalışmalarınızı takip ediyoruz. Dernek olarak güzel işler yapıyorsunuz. Bir eğitimci olarak ta katkınız büyük. Son 7 yıldır yaptığınız “Hocalı Faciası” ile ilgili yarışma ve etkinliklerle gençlerimiz ve halkımız Ermenilerin gerçek yüzünü öğrenmiş oluyor. İnce düşüncenizden dolayı derneğinizi kutlar başarılar dilerim. Ermeni meselesi bizim milli meselemizdir. 1920 yılında bu bölgede yaptıkları mezalimi, 1992 yılında Azerbaycan Hocalı’ da ki katliamı unutmamız mümkün değildir. Nitekim 2 ay önce yaptıkları katliamlarda ortadadır. Allaha şükür ki işgal edilen topraklar kurtarıldı. Sizin derneğiniz Ermenilerin gerçek yüzünü topluma anlatıyor. Azerbaycan Türkiye kardeşliğine katkı sağlıyor. Her zaman yanınızdayız. Yazdığınız “Yüreğim İrevan’da kaldı” ve Soykırım “kitaplarında da Ermenilerin gerçek yüzünü anlatıyorsunuz. En son Hocalı Şehitleri toplantısında Ermenilerin gerçek yüzünü ortaya koydunuz. Tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.