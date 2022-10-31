TADDEF’den Arzu İset Ud’a teşekkür belgesi

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri federasyonu Genel Başkan yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren Iğdır Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürü Arzu Ud’a teşekkür belgesi verdi.

Serdar Ünsal, teşekkür belgesini verirken yaptığı konuşmada, ”İlimizde dernek olarak yaptığımız her etkinliğe katılarak destek veriyorsunuz. Yaptığımız her etkinlikte bizi yalnız bırakmadınız. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlamak için kurulan derneğimize yaptığınız manevi yardımlardan dolayı sizleri kutlar çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

Arzu Ud’da” Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkınız büyük, her zaman birleştirici oluyorsunuz.Yıllardır çalışmalarınızı takip ediyoruz. Dernek olarak çok emek veriyorsunuz.Bir eğitimci olarak ta katkınız büyük. İnce düşüncenizden dolayı derneğimizi kutlar başarılar dilerim" dedi.