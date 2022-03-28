TADDEF Genel Başkanı Yardımcısı Ünsal: "Azerbaycanlı vatandaşlar sağlık hizmetinden indirimli faydalansın"

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, "Türkiye’de çeşitli sebeplerle bulunan veya turist olarak gelen Azerbaycan vatandaşlarının Türk vatandaşları gibi sağlık hizmetinden faydalansınlar" dedi.

Şu anda Azerbaycan’dan Türkiye’ye gezmek için gelip hastalanan veya muayene olmak için gelen bir vatandaşın 327 TL gibi muayene ücreti ödediğini belirten Ünsal, "Bu miktar çok yüksek bizler iki devlet tek milletiz. Bunun için Türkiye’deki sigortasız vatandaşların ödediği fiyattan muayene ücreti ödemelidirler" dedi. Ünsal konuşmasının devamında "Daha önce 105 TL ödüyorlardı. 2022 yılıyla birlikte bu miktar 327 TL ‘ye yükselmiştir.Bu da Azerbaycanlı vatandaşları zorlamaktadır.Nahcıvan Özerk Cumhuriyetinden her gün hastalar gelerek Iğdır’da ve Kars,Erzurum hastanelerinde tedavi olmaktadırlar.Fiyatların yüksekliği sıkıntı oluşturmaktadır. Suriyeli mülteciler ücretsiz muayene oluyorlar. Gardaş dediğimiz tek millet dediğimiz Azerbaycan Türkleri de indirimli muayene olsunlar” şeklinde konuştu.

Ünsal şunları kaydetti:

”Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’da yapmış olduğu açıklamadaki, ’Nahcivan’da yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bizim hastanelerimizde Türk vatandaşlarının faydalandığı haklarla muayene olabilirler’ sözü aradan geçen onca zamana rağmen gerçekleşmemiştir. Sayın Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın o zaman yaptığı bu açıklama hem bizleri hem de Nahcivan’da yaşayan Türk kardeşlerimizi sevindirmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın Azerbaycanlı kardeşlerimiz özellikle Nahcıvan da yaşayan vatandaşlar Türkiyedeki hastanelerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının faydalandığı ücretten tedavi olabilir faydalanabilir, sözünün gerçekleşmesini bekliyoruz. Çünkü Sağlık sektöründe büyük gelişim gösteren Türkiye’de Azerbaycanlı vatandaşlar bugün muayene olduğunda 2-3 katı ödeme yapmaktadırlar. Bu konunun ele alınarak en kısa sürede Azerbaycanlı vatandaşların, Türk vatandaşlar gibi muayene, ameliyat olmalarının sağlanmasını bekliyoruz. Bu gerçekleştiğinde sağlık sektörümüz büyük gelişim gösterecektir. Hem de Azerbaycanlı vatandaşlarımız uygun şekilde sağlık hizmeti alacaktır. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan müjdeli haberi bekliyoruz.”