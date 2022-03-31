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TADDEF Genel Başkan Yardımcısı Ünsal: "31 Mart Ermeni soykırımını unutmayacağız"

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu(TADDEF) genel başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Serdar Ünsal, Ermenilerin 31 Mart 1918 yılında yaptıkları soykırımı unutmadıklarını belirterek, “Ermenilerin 31 Mart 1918 yılında yaptıkları soykırımı unutmadık unutmayacağız. Ermeniler soykırımcı bir millettir. Bunu tarih sayfaları söylüyor. Aradan yıllarda geçse Ermenilerin Türk ve Müslümanlara yaptığı soykırımlar asla unutulmayacaktır. Ermenilerin yaptıkları katliamlar hür dünyaya iyi anlatılmalıdır" dedi.

IĞDIR 31.03.2022, 10:15
TADDEF Genel Başkan Yardımcısı Ünsal: "31 Mart Ermeni soykırımını unutmayacağız"

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu(TADDEF) genel başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Serdar Ünsal, Ermenilerin 31 Mart 1918 yılında yaptıkları soykırımı unutmadıklarını belirterek, “Ermenilerin 31 Mart 1918 yılında yaptıkları soykırımı unutmadık unutmayacağız. Ermeniler soykırımcı bir millettir. Bunu tarih sayfaları söylüyor. Aradan yıllarda geçse Ermenilerin Türk ve Müslümanlara yaptığı soykırımlar asla unutulmayacaktır. Ermenilerin yaptıkları katliamlar hür dünyaya iyi anlatılmalıdır" dedi.

Ünsal, 31 Mart Dünya Azerbaycanlıları soykırım günü nedeniyle yayınladığı yazılı mesajında, Ermenilerin tarih boyunca Türklere yaptıkları katliamlara değinerek, “31 Mart Ermenilerin 1918 yılında Azerbaycan’da yaptıkları katliamın 104 . yıl dönümü. Ermenilerce soykırıma tabi tutulan yüz binlerce Azerbaycan Türk’ünün katledilmesinin sembol günü. Bu gün ’Ermenistan’ diye adlandırılan ülke topraklarının daha 100-130 yıl öncesine kadar Azerbaycan toprakları olduğu ve Revan şehrinin o dönemde en yoğun Türk nüfusunun yaşadığı bölgelerden olduğu herkesçe bilinmektedir.1920 yılında benim babaannemde Erivan da ki evini bırakıp Ermeni soykırımından zor kurtulmuştur. O gün, yüzde 50 si Türk olan Ermenistan diye adlandırılan yerde bu gün bir Türk yaşamamaktadır. Sormak gerekir ki soykırımla suçlanan Türklerin yurdunda bu gün hala Ermenilerle birlikte yaşayan ,kendimize vazife çıkarırcasına ‘hepimiz Ermeniyiz’ diyebilen aydınlıktan korkan yarasa tipli aydınların yaşadığı bir toplumun fertleriyiz ,kendilerini mazlum olarak tanıtan Ermenilerin içinde kaç Türk yaşıyor? Hiç yaşamıyor, bırakın yaşatmayı, mezar taşlarını bile gradyerlerle tarumar etmişlerdir. Sovyetlerin dağılması ile Ermeniler, Azerbaycan’a karsı işgal politikalarına yeniden başlayarak Karabağ, yeniden Ermenilerin yapmış olduğu katliamlara sahne olmuş, binlerce Azerbaycanlı kendi topraklarında vahşice öldürülmüş, 1 milyonu askın insan kaçkın durumuna düşmüştür. Allaha şükür ki işgal altında ki toprakların çoğunluğu kurtarılmıştır. Ermeni zulmünden ve katliamlarından çok çekmiş bir ülke olarak Azerbaycan, milli lideri Haydar Aliyev’in 26 Mart 1998 tarihli Fermanı ile Azerbaycan parlamentosu tarafından, Ermenilerin Azerbaycan’da yapmış oldukları toplu katliamların anısına 31 Mart gününü ‘soykırım günü’ olarak ilan etti” dedi.

Ermenilerin her fırsatta Türk düşmanlığı yaptığını ifade eden Ünsal, Bugün Ermeni diasporası dünya devletlerini yalanlarla kandırarak, “Sözde soykırım yalanlarını parlamentolar da kabul ettirmektedir. Türkiye ve Azerbaycan Diasporası da gerçek olan soykırımları 21.yüzyılda hür dünyanın gözü önünde Hocalıda gerçekleşen soykırımı bu dünya devletlerinin parlamentosuna öneri olarak götürüp Ermenilerin yaptığı soykırımı tescil ettirmelidir. Bu günleri unutmadık. Unutmayacağız ve her Türk Ermenilerin yaptığı soykırımları her alanda anlatmalı nesilden nesile aktarmalıdır. Bugün bile Ermenistan Diasporası boş durmamakta yalanları ile dünya kamuoyunu kandırmaktadır. Bunun adı Türk düşmanlığıdır. Allah’a şükür ki bugün işgal edilen topraklar kurtarılmış, Ermenilere gereken cevap verilmiştir” şeklinde konuştu.

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