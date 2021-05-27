TADDEF Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal: “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu (TADDEF) Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Azerbaycan’ın Bağımsızlığının 103. Yıldönümüne ilişkin mesaj yayınladı.

28 Mayıs Azerbaycan’ın bağımsızlık günü bütün Türk dünyasına kutlu olsun diyen Serdar Ünsal, “Azerbaycan’ın 1918-1920 yılları arasında kazandığı ve iki yıla yakın süren bağımsızlığının Rus işgaliyle ortadan kalktı. Fakat Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 1991’de Azerbaycan yeniden bağımsızlığını kazandı. Azerbaycan’ın bir gün bağımsızlığına kavuşacağını ilk hisseden, ileriyi gören insan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Türk dünyasının bütün halinde algılanması gerekir" dedi.

Ünsal, “Bugün Azerbaycan bölgede gelişen ve güçlenen bir devlet olmuştur. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sayesinde gittikçe de güçleniyor. En büyük sorun Ermenistan’la yaşanan çatışma ve işgal edilen topraklardı. İşgal edilen topraklar 44 gün süren savaşın ardından Ermeni işgalinden kurtarılmış, Azerbaycan büyük bir zafer kazanmıştır. Azerbaycan’ın bağımsızlığının 103. yılını kutluyorum. İnşallah gelecek sene de işgal altındaki Türk yurdu olan Erivan’da ki İrevan hanlığının da toprakları azad edilerek daha mutlu ve coşkulu bir bayramı tüm dünyadaki Azerbaycan Türkleri olarak kutlarız. Ankara’dan Bakü, Gence, Şuşa, Kelbecer, Nahcivan ve Karabağ’a selam olsun. Bir millet iki devlet olan Azerbaycan ve Türkiye’nin dostluğu ilelebet sürecek ve bir kere yükselen şanlı bayrak bir daha asla inmeyecektir” dedi.

Bizler Iğdır’da yaşayan Azerbaycan Türkleriyiz ve bu bayramın bizim için anlamı, önemi çok daha fazla olduğunu belirten Ünsal, Türkiye’deki Azerbaycan Türkleri olarak her zaman Azerbaycan’ın yanındayız.

Azerbaycan’ın ulu önderi Haydar Aliyev’in "Bir milletin iki devletiyiz" ve Mustafa Kemal Atatürk’ün "Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" sözlerinin de altını çizerek iki devlet arasındaki önemli bağlara değinen Ünsal, Türk dünyasının büyük bir aile olduğunu Azerbaycan’ın ilerlediği yolu, Türkiye ile olan ilişkilerinin gelişmesini destekliyoruz. Azerbaycan’ın 103. Bağımsızlık yıldönümünde Mehmet Emin Resulzade, Ebülfez Elçibey, Haydar Aliyev’i rahmetle anıyor Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e nice zaferler diliyorum” şeklinde konuştu.