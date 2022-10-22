TADDEF Azerbaycan’ın bağımsızlık gününü andı

18 Ekim Azerbaycan’ın bağımsızlığının 31. yıldönümü Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu yöneticileri ile araştırmacı yazarlar Metin Yıldırım, Müslim Oğuz’un katılımı ile anıldı.

Oturum Başkanlığını araştırmacı yazar Metin Yıldırım yaptığı çalıştaya konuşmacı olarak, Mehmet Azertürk, Seyfettin Ayakyay, Müslüm Oğuz ,Serdar Ünsal katıldılar.

Bir saat süren programda konuşmacılar, Azerbaycan’ın bağımsızlığa giden yolunu, çekilen çileleri 20 Ocak’ta Sovyetlerin şehit ettiği tarihe kanlı Yanvar olarak gecen geceyi anlatarak bağımsızlığa giden yolda hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andılar.

Konuşmacılar Merhum Ebülfez Elçibey,Haydar Aliyev ile başlayan bağımsız Azerbaycan devletinin bugün Sayın İlham Aliyev ile güçlü bir devlet haline geldiğini işgal altındaki toprakların kurtarıldığını belirterek “Azerbaycan sonsuza kadar bağımsız hür yaşayacağını belirttiler. Azerbaycan’ın 1920’lerde sona eren kısa bağımsızlık dönemine damgasını vurmuş Mehmet Emin Resul zadenin dediği gibi “ Bir kere Yükselen Bayrak Bir daha İnmezdi ”Bayrak bir defa kaldırılmıştı, Azerbaycan Türkü gücünün farkına varmış, binlerce şehit vererek bağımsızlığını dünyaya ilan etmişti"dediler.