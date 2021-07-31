SODİMER’den yeni çıkacak sosyal medya yasasına destek mesajı

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, ekim ayında hazırlanması planlanan yeni sosyal medya yasasına destek vereceklerinin mesajını verdi.

Geçtiğimiz günlerde Iğdır’a gelen SODİMER (Sosyal Medya Dijital Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Ekim ayında Türkiye’de hazırlanması planlanan yeni sosyal medya yasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Eraslan, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Ekim ayında planlanan bir sosyal medya yasası şu anda gündemde. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi öncelikle ülke nüfusunun yüzde 90’ına yakını online olduğu, günde 3 saat sosyal medyada vakit geçirdiği bir toplumdan bahsediyoruz. Dünyanın tüm ülkelerinde sosyal medyanın kullanımına yönelik bir yasal metin mevcut. İngiltere, Amerika, Almanya ve Fransa gibi. Yani sosyal medya kişilerin her dilediğini istedikleri şekilde söyleyebilecekleri bir ücra alan değil. Biliyorsunuz sosyal medya üzerinden hakaretler, algı, manipülasyon çalışmaları, anonim hesaplar üzerinden yapılan itibar suikastlerini bu ülke gördü. Bu yüzden biz SODİMER olarak çıkacak bu sosyal medya yasasını destekliyoruz. Çünkü dünyada da böyle uygulamalar var. Özellikle Almanya uygulaması örnek gösterilir. Routers’a göre 2020 yılında en çok yalan habere maruz kalan ülke Türkiye. Sürekli ülkemizde sosyal medya üzerinden çok farklı kampanyalar, çok farklı derecede algı çalışmaları yapılmaktadır. Bu yüzden bu yasanın çıkması önemlidir. Burada da şunu düzeltmek isterim. Geçen yıl Ekim ayında çıkartılan yasa sosyal medya servis sağlayıcılarına dönük bir yasaydı. Yani temsilcilik açmaları ve başvurulara cevap verme temelliydi. Ülkemiz de bunu başardı. Hemen hemen hepsi de Türkiye’de temsilcilik açtı. Bu büyük bir başarıydı. Şimdi sıra kullanıcılarda. Biz o zaman da SODİMER olarak vurgu yapıyorduk. Geniş bir heyetle, tüm paydaşların var olduğu bir yapıyla bir yasal metin hazırlanabilir. Bu konuda da biz SODİMER olarak gönüllü bir şekilde her türlü yardıma hazırız.”