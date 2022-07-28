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Sıcaktan etkilenen leylekler tedavi altına alındı

Iğdır’da aşırı sıcak havadan etkilenen leylekler ekipler tarafından teslim alınarak tedavi altına alındı.

IĞDIR 28.07.2022, 15:10
Sıcaktan etkilenen leylekler tedavi altına alındı

Iğdır’da aşırı sıcak havadan etkilenen leylekler ekipler tarafından teslim alınarak tedavi altına alındı.

Iğdır Aralık İlçesi ve Melekli Beldesinde duyarlı vatandaşlar tarafından uçamaz halde iki leylek bulundu. Vatandaşalar Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından teslim alınan ve sıcaktan etkilendiği belirlenen leylekler tedavi altına alındı. Bakım ve beslemesi yapılacak olan leylekler daha sonra tekrar doğaya bırakılacak.

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