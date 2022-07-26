Serdar Ünsal’dan Yeliz Aras’a hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Karakoyunlu ilçesi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Yeliz Aras’ı makamında ziyaret etti.

Ünsal, Iğdır’a bağlı Karakoyunlu ilçesi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne atanan Yeliz Aras’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.Yazı işleri makamında gerçekleştirilen ziyarette Serdar Ünsal, Yeliz Aras’a yeni görevinde başarılar dilerken her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Yazı İşleri Müdürü Yeliz Aras ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek , Serdar Ünsal’a teşekkür etti.