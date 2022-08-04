Serdar Ünsal’dan İlteriş Taşkınsu’ya hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve TRT muhabiri Serdar Ünsal ,Iğdır Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İlteriş Taşkınsu’yu makamında ziyaret etti.

Ünsal, bir süre önce Iğdır valiliği Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğüne görevlendirilen İlteriş Taşkınsu’yu ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

İlteriş Taşkınsu’nun makamında gerçekleştirilen ziyarette Serdar Ünsal, İlteriş Taşkınsu’ya yeni görevinde başarılar dilerken her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Ziyarette, Eğitimci, araştırmacı gazeteci yazar Serdar Ünsal, Ermenilerin 1919-1920 yılları arasında Iğdır ve çevresinde ve 1992 yılında Azerbaycan’ın Karabağ, Hocalı ,Şuşa şehirlerinde yaptıkları soykırımın anlatıldığı ”Soykırım “kitabını İlteriş Taşkınsu’ya hediye etti.

Soykırım kitabını hediye eden Yazar Serdar Ünsal, kitabıyla ilgili şu bilgiyi verdi: “ Ermenilerin yaptığı zulmü, ve soykırımlar Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmadı ve unutulmayacak. Ermenilerin 1919-1920 yılları arasında İrevan’ da ,Iğdır’da yaptıkları vahşeti ,Aras nehrini kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, o zamanki vahşeti yaşayanların dilinden dinleyeceğiz. Yine 1919-1920 yıllarında Iğdır ve çevresine soykırım uygulayan vahşi Ermenilerin torunlarının, Azerbaycan’da ,Hocalı’da, Şuşa’da Erivan’da, Karabağ’da yaptıkları katliamları olayları yaşayanların dilinden okuyacaksınız. Okurken de hem hüzünlenecek hem üzüleceksiniz. Ermenilerin gerçek yüzünü bir daha görmüş olacaksınız. Yeni yetişen genç Nesillere Ermenilerin gerçek yüzünü ,”Sözde Soykırım yalanını “anlatmalıyız. Türk Milleti, gençliği Ermenilerin yıllardan beri ne kadar “Türk düşmanı olduğunu Türk’ün yaşadığı topraklarda gözü olduğunu” bilmeli öğrenmelidir. Azerbaycan’a yaptığı son saldırılarda göz önündedir. Çok şükür işgal altındaki Karabağ kurtarıldı ve Ermenilere gereken ders verildi.“

Iğdır Valiliği Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürü İlteriş Taşkınsu, Ünsal’a çalışmalarını, faaliyetlerini yakından takip ettiğini söyleyerek, “Başarılı çalışmalarınız var. Zaman zaman ortak faaliyetlerimizde oluyor. Tebrik ederim bu tarihi konuları belgeler ve yaşayan insanların dilinden anlatmanız gençlerimizi aydınlatacaktır. Benim dedelerim, nenelerim de Ermeni mezalimine uğramıştır. Iğdır’da yaşayan nüfusun %80’inin dede ve ninesi Ermeni mezalimini görmüştür. Her aileden en az 2 şehit vardır. Ermeniler 1915-20 yılları arasında Anadolu da Azerbaycan’da 1992 yılında yine Azerbaycan’da Hocalı’da yaptıkları ortadadır. Ermeniler ,Sözde yalanlarına Avrupalıyı inandırmaya çalışıyorlar. Ermeniler Iğdır’da da katliam yapmışlardır. Türk Milleti asil bir millettir kimseye soykırım yapmamıştır. Soykırımı yapanlar yalanlara sığınan Ermenilerdir. Iğdır’da Oba, Hakmehmet, Koçkıran, Gedikli köylerinde katliam yapmışlardır. Başarılar dilerim ”dedi.