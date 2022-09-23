Serdar Ünsal Vali Yardımcısı ile Azerbaycanlı öğrencilerin durumunu görüştü

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Iğdır’da yaşayan okula kabul edilmeyen Azerbaycanlı ailelerinin çocuklarının durumunu anlatmak için Vali Yardımcısı Abdulkadir Şahin’i ziyaret etti. Serdar Ünsal ziyarette , “Çeşitli sebeplerle Türkiye’ye gelen ve çeşitli işlerde çalışan akrabalarının yanında kalan okuma çağındaki öğrenciler Türkiye’de ki okullara kayıtları alınmamaktadır.2 yıl öncesine kadar okullara misafir öğrenci olarak kabul edilen öğrenciler bu sene okullara alınmamakta oturum istenmektedir. Oturumu olmayan Azerbaycan vatandaşlarının okul çağındaki çocukları, okumaktan mahrum olmaktadır. Sayın Milli Eğitim Bakanı ve İçişleri bakanından bu konuya eğilmelerini okuma çağındaki Azerbaycan vatandaşlarının çocuklarının okula kabulünü sağlamalarını arzu ediyoruz Bugün Suriyeli, Afganlı çocuklar okula giderken, iki devlet bir millet dediğimiz kardeş Azerbaycan’ın Türkiye de yaşamak, çalışmak zorunda kalan oturumu olmayan ailelerin çocukları niye okula gitmesin. Bu konuda yardımlarınızı bekliyoruz” dedi.

Vali Yardımcısı Abdulkadir Şahin’de “İki devlet bir millet dediğimiz kardeş Azerbaycan’ın Türkiye de yaşayan çocuklarını okutmak bizim borcumuzdur. Bu konuda ne gerekiyorsa yapacağız. Konuyu sayın valimize de aktaracağım kısa sürede çözeceğiz ”dedi.

Serdar Ünsal, Vali Yardımcısı Şahin’e ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Hatıra fotoğrafından sonra ziyaret son buldu.