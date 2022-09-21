Serdar Ünsal, “Soykırım Ve Yüreğim İrevan’da Kaldı“ romanını Mehmet Sadıç’a hediye etti

Eğitimci, Gazeteci araştırmacı yazar Serdar Ünsal, 1920 yılında bir Türk yurdu olan bugün Ermenistan topraklarında kalan İrevan şehrinde yaşayan Türklerin Ermeni mezalimine uğrayarak doğdukları topraklardan kaçış hikayesini yazdığı romanını ve soykırımı görenlerin dilinden anlattığı “Soykırım” kitabını Kırmızı Beyaz yayıncılık yönetim kurulu başkanı Mehmet Sadıç’a hediye etti.

Mehmet Sadıç ‘a kitabıyla ilgili bilgi veren Yazar Serdar Ünsal, şunları söyledi: “Romanım gerçek yaşanmış bir hikaye, daha doğrusu baba annemin İrevan’dan Ermenilerin saldırısı sonucu kaçışlarının hikayesi, İrevan’dan Aras nehrine oradan İran’a İran’dan Türkiye’ye Iğdır’a gelip bin bir zorluklarla yaşamaya çalıştığı bir yaşam öyküsü. Babaannem İrevan’da evini, sevdiklerini, babasını bırakarak kocasıyla kızıyla İran’a kaçarken Ermeniler tarafından Aras nehrinde kocasının vurulmasını ölünceye kadar unutamadı. İşte Ermeni mezalimini en iyi şekilde bu romanda anlatmaya çalıştım. Ermeniler sözde soykırım yalanlarının her alanda anlatan kitaplar yazıyorlar. Bu roman Ermeni yalanlarını çürütecek boyutta. Ermenilerin gerçek yüzünü herkes bir daha yakından görmek için romanı okumalıdır. Kısacası okuyucu, “Yüreğim İrevan’da Kaldı" romanında Vatana, İrevan’a, hasret ölenlerin hikayesini ,Ermenilerin yaptığı zulmü, Ermenilerin 1920 yılında İrevan’ da yaptıkları vahşeti Aras nehrini kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, bir Hocalı faciasının benzerini okuyacak, hüzünlenecek ,üzülecek, Soykırım kitabında da Ermeni vahşeti yaşayanların dilinden anlatılıyor. “

Mehmet Sadıç, Ünsal’ı tebrik ederek, “Bu tarihi konuları roman dilinde anlatmanız güzel bir olay, en kısa zamanda okuyacağım. Türk Milleti asil bir millettir kimseye soykırım yapmaz. Asıl soykırımı Ermeniler yapmıştır. Türkiye de çeşitli yerlerde toplu mezarlarda görmek mümkün. Ermeniler hep Türk düşmanı olmuşlardır. Azerbaycan’da Hocalı da yaptıkları soykırım ortada. Başarılar dilerim” dedi.