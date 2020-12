Serdar Ünsal İran milletvekillerine tepki gösterdi: “İsrail, Fransa ve ABD’nin oyununa gelmeyin”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, İran Milletvekillerine ve diplomatlarına tepki göstererek, “İsrail, Fransa ve ABD oyununa gelerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında ileri geri konuştuğunuzun farkında mısınız" dedi.

Yıllardan beri Laçın bayatısının her yerde söylendiğini belirten Serdar Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu Laçın bayatısını ve Karabağ şiirini okurken 30 yıldır Laçın’ın Azerbaycan’dan ayrı olduğuna vurgu yapmıştır. Karabağ’ın Ermenistan’ın değil Azerbaycan’ın bir parçası olduğunu vurgulamıştır. Hem Ruslara hem de Ermenilere mesaj vermiştir. Maalesef İranlı yetkililer ve milletvekilleri İsrail, Fransa ve ABD’li ajanlarının oyununa gelerek gerçeği bilmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk devleti hakkında talihsiz açıklamalar yapmışlardır. Daha doğrusu İran’ı büyük ve küçük şeytan kandırmış, her zaman İran’ın yanında olan destek veren Türkiye ile arasını bozmaya çalışmıştır. Çünkü şu anda Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarması Karabağ’da Türkiye Azerbaycan ve Rusya’nın söz sahibi olması İsrail, Fransa ve ABD rahatsız etmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Laçın bayatısını” okumasını farklı şekilde yorumlayarak İran ile Türkiye’nin arasını bozmayı amaçlamıştır. Türkiye her zaman İran’ın toprak bütünlüğünden yana olmuştur. İranlı yetkililer yaptıkları talihsiz açıklamalardan dolayı Türkiye’den özür dilemeli dost kalmalıdır” dedi.

İranlı milletvekillerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür dilemeye davet eden Ünsal, “Milletvekilleri önce tarihi iyi bilmelidirler. Kuzey ve Güney Azerbaycan iki ayıran antlaşma Türkmen Çay antlaşmasıdır. Rusya Tebriz’i işgal edince İran Rusya ile bir antlaşma yapmak zorunda kaldı. İki devlet arasında imzalanan Türkmençay Antlaşması (1828) ve Osmanlı-Rus savaşlarının sonucunda imzalanan Edirne Antlaşması (1829) ile Azerbaycan’ın milletlerarası statüsü tespit edildi. Buna göre Aras nehri ile Taliş dağları sınır olmak üzere Azerbaycan ikiye ayrıldı. Revan ve Nahcıvan hanlıkları Rusya’ya bırakıldı. Hazar denizi de Rus egemenliğine geçti. Aras nehri ile Taliş dağları sınır olmak üzere Azerbaycan’ın ikiye ayrıldığı Türkmençay Antlaşması’nı Ruslarla yapan Kaçar Hanedanı mensubu Abbas Mirza Türk’tür. Çünkü o tarihte İran’da yönetim Farslarda değil Türklerde idi. İran Türk devleti iş başındaydı” şeklinde konuştu.