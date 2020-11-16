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Serdar Ünsal, “Ermeniler yine kalleşlik yaparak çıktıkları evleri yakıyor”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal, ”Dağlık Karabağ’dan çekilen Ermeniler yine kalleşlik yaparak çekildikleri yerlerdeki evleri binaları yakarak çekiliyorlar Rusya bu işe dur demeli” dedi.

IĞDIR 16.11.2020, 13:51
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Serdar Ünsal, “Ermeniler yine kalleşlik yaparak çıktıkları evleri yakıyor”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal, ”Dağlık Karabağ’dan çekilen Ermeniler yine kalleşlik yaparak çekildikleri yerlerdeki evleri binaları yakarak çekiliyorlar Rusya bu işe dur demeli” dedi.

Ünsal, ”Ermenistan’ın, yapılan anlaşma gereği Karabağ’da boşaltacağı bölgelerdeki evler Ermeni ordusu tarafından yakılıyor. Amaçları Azerbaycanlıların bu evlere gelip yerleşmesin. Aslında işgal ettikleri yerlerde kaldıkları evler Azerbaycan Türklerine ait. Kelbecer’den çıkan Ermeniler maalesef tarihi yerler dahil ne varsa yakıyorlar. Rusya’nın bu buna dur demesi lazım” şeklinde konuştu.

Ünsal, “Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı Ermeni işgalinden kurtarması ve Ermenistan’ın teslim olmasının ardından 28 yıl önce işgal ile bölgeye yerleşen Ermeniler, kitleler halinde bölgeden kaçmaya kaldıkları yerleri boşaltmaya başladılar. Ruhlarında olan kalleşliği yaparak evleri iş yerlerini tarihi yerleri yakıyorlar. Kelbecer’de tarihi binaları yakıyorlar. Yakında boşaltacakları Ağdam ve Laçın gibi tarihi binalarda yakma olayı olmaması için Ruslar gerekeni yapmalı” dedi.
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