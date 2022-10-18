Serdar Ünsal, Azerbaycanlı öğrencileri okullu yapan herkese teşekkür ederim

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Iğdır’da yaşayan okula kabul edilmeyen Azerbaycanlıların çocuklarının okula gitmesini sağlayanlara teşekkür etti.

Iğdır’da ikamet eden fakat okula gidemeyen Azerbaycanlı öğrenciler birçok yere başvuran Serdar Ünsal, öğrencilerin okula kabul edilmesi sonrası emeği geçenlere teşekkür etti.

Serdar Ünsal ,”Çeşitli sebeplerle Türkiye’ye gelen ve çeşitli işlerde çalışan akrabalarının yanında kalan okuma çağındaki öğrenciler Türkiye’de ki okullara kayıtları alınmamaktaydı. Oturum istenmekteydi. Bu konuyu sayın AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim’e ilettim. Sayın valimizin talimatı ile vali yardımcısı Abdulkadir Şahin, millî Eğitim Müdürü Servet Canlı’ı konuyla yakından ilgilenerek göç idaresinden alınan geçici kimlik numarasıyla çocukların okula kabul edilmelerini sağladılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ”şeklinde konuştu.

Oturumu olmayan Iğdır’da yaşayan Azerbaycan vatandaşlarına oturum verilmeli diyen Serdar Ünsal ,”Oturumu olmayan Azerbaycanlı vatandaşların okul çağındaki çocukları, okumaktan mahrum olmaktadır. Sayın Milli Eğitim Bakanı ve İçişleri bakanından bu konuya eğilmelerini okuma çağındaki Azerbaycan vatandaşlarının çocuklarının okula kabulü için göç idaresi Iğdır da oturum vermeli kolaylık sağlanmalıdır. Bugün Suriyeli, Afganlılar oturum alırken, iki devlet bir millet dediğimiz kardeş Azerbaycan’ın Türkiye de yaşamak, çalışmak zorunda kalan oturumu olmayan Azerbaycanlı vatandaşlara oturum için kolaylık sağlanmalıdır. Bu konuda içişleri bakanımız Sayın Süleyman Soylu’dan yardımlarınızı bekliyoruz” dedi.