Serdar Ünsal: ‘14 Kasım Ermeni çetelerinin kovulduğu gündür’

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, 14 Kasım Iğdır’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Ünsal, “14 Kasım 1920, ülkemiz genelinde gerçekleşen şanlı milli mücadelenin Iğdır’da sonuç verdiği ve Iğdır’ımızın düşman işgalinden kurtarıldığı gündür. Iğdır halkı ve Türk ordusu, Rus ve Ermenilere karşı verdiği mücadelede birlik ve beraberlik ruhunu her zaman ön planda tutmuş, kısıtlı imkanlar içerisinde omuz omuza vererek düşmanla savaşmış ve karşı konulmaz cesaretiyle Iğdır’ı düşman işgalinden kurtarmıştır. Iğdır’ı Ermeni çetecilerden temizlemiş Türk bayrağını dalgalandırmış, Türk yurdu yapmıştır." dedi.

Ünsal konuşmasının devamında; “ 102 yıldır üç ülkeye sınır olan Iğdır’da şehit kanlarıyla sulanmış olan Ay yıldızlı bayrağımız dalgalanmaktadır 1920 yılında Ermenilerin "Taşnak", "Sutyan" ve "Hıncak" adındaki terör örgütleri bölgede bir Ermenistan devleti kurmak için akla gelmedik işkence ve katliam yaparak bölgedeki Türk nüfusunu yok etmeye başlamışlardır. Fakat Iğdır halkı ve Türk ordusu birlik içinde Ermenilere gereken dersi vermiş Aras nehrinin ötesine sürmüş Iğdır böylece düşmandan kurtulmuştur. 101 yıldır ülkemizin güneşi ilk selamlayan kenti Iğdır’ın ve Türk halkının çaresiz günlerinde, ülkemize bir güneş gibi doğan, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir’i, vatanı uğruna Iğdır’da şehit düşen askerleri ,isimsiz kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. Dün olduğu gibi bugünde Iğdırlılar birlik ve beraberlik ,kararlılık içinde iç dış mihraklara karşı geçmişte olduğu gibi dik duruşunu gösterecektir. Bu vesileyle Iğdır’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını tüm içtenliğimle kutlarım. "şeklinde konuştu.