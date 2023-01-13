Şehit Yusuf Ataş’ın adı verilen anasınıfı açıldı

1 Ekim 2022’de Pençe-Kilit Operasyonu’nda terör örgütü PKK mensuplarının açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın isminin verildiği anasınıfı Iğdır’da açıldı.

Iğdır Karakoyunlu ilçesi Mürşiatali köyünde bulunan Şehit Er Muharrem Taş İlkokulu içerisinde bulunan bir sınıf ana sınıfına çevrildi. Ana sınıfına 1 Ekim 2022’de Pençe-Kilit Operasyonu’nda terör örgütü PKK mensuplarının açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın ismi verildi. Ana sınıfının açılışına katılan şehit Yusuf Ataş’ın babası Necat Ataş, oğlunun her zaman şehit olmak istediğini ve o makama eriştiğini belirterek, “Bugün burada bir kez daha anladım ki şehitler ölmez. Şüphesiz evlat acısı yaşamak zordur. Bir anne babanın bu dünyada belki en zor en ağır imtihanlardan birisi de evladını kaybetmektir. Bir baba olarak biliyorum ki canının bir parçasını toprağa vermiş bir anneyi, evladını yitirmiş bir babayı teselli edecek mahiyette hiçbir söz yoktur. Bunun için Allahu Teala hiç kimseye hiçbir anne, babaya evlat acısı yaşatmasın. Aynı şekilde kardeşini, abisini kaybetmenin acısını ancak yaşayanlar bilir. İnancımıza göre peygamberlik makamından sonra bir kulun erişebileceği en büyük makam şahadettir. Ancak şahadet mertebesine ulaşmak ne kadar yüksek bir mertebe ise geride kalanlar için sabretmek, metanetli olmak, rıza ilahiye boyun eğmek de o kadar büyük ve o kadar yüksek bir derecedir. Terör ile mücadelede birçok er, erbaşımızı, uzman çavuşumuzu, astsubayımızı, polisimizi ve öğretmenimizi şehit verdik. Onlar bu ülkenin kahramanlarıdır. Onlar bu ülkenin en cesurlarıdır. Onlar gerektiği için canlarını büyük Türk milleti için verdiler. Başta oğlum Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, olmak üzere aziz şehitlerimize ülke olarak minnettarız, sizleri unutmayacağız. PKK ve ona benzer bütün örgütlerin ülkemize vermiş olduğu zararlar bir yere kadar. Devletimiz büyüktür, hepsinden intikam alacak güce sahiptir, vatan sağ olsun” dedi.

Iğdır Vali Yardımcısı Abdulkadir Şahin, şehitlerin ülkenin huzuru için canlarını verdiklerini söyleyerek, “Pencereden baktığınız zaman gökyüzü güneşi esirgemiyorsa sizden, birileri bunun bedelini ödediği içindir. Yine binlerce şehidimiz gibi Yusuf Ataş ve Kadir Sosyal şehitlerimiz bu ülkenin insanları huzurlu ve güvenli olsunlar diye bu kutsal bayrağımız devamlı dalgalansın diye canlarını feda ettiler. Allah onlardan da onları yetiştiren siz kıymetli ailelerden razı olsun. İnşallah bu sınıfta eğitim alacak çocuklar Yusuf ağabeyleri gibi Kadir ağabeyleri gibi vatanlarına yakışır hizmetler vereceğinden hiç şüphemiz yoktur” dedi. Tören sonrası şehidin arkadaşları ve gönüllüler tarafından hazırlanan ana sınıfının açılışı yapıldı. Açılış sonrası öğrenciler ve katılımcılar hep birlikte okul önünde İstiklal marşını okudu.

(SY-AT)