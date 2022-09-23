Iğdır’da yaşayan Azerbaycanlılar ile Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal’ın öncülüğünde, imece usulü toplanan parayla şehit Azerbaycan askerleri için ihsan yemeği verildi.

Son Ermeni saldırısında şehit olan 80’e yakın Azerbaycan askeri ve tüm şehitler için Hacı Hacer Yusuf Camisi Aşevinde 3 binden fazla kişiye ihsan yemeği verilerek şehitler için Kur’an-Kerim okundu. Iğdır Ehlibeyit Alimler Derneği Başkanı Zeki Tümay, gerçekleştirdiği Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra şehitler için dua ederek, ”Türkiye ve Azerbaycan’da vatan toprakları için şehit olan tüm şehitlerin ruhları şad olsun. Allah gazilerimize şifa versin” dedi.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal da, “44 gün süren savaştan sonra yenilgiye uğrayan Ermeniler maalesef uslanmadılar. Her fırsatta Azerbaycan topraklarına saldırı gerçekleştiriyorlar. En son yapılan saldırıda da 80’den fazla Azerbaycan askeri şehit oldu. Kahraman, güçlü Azerbaycan ordusu Ermeni ordusuna gereken dersi vererek onlara da zarar vermiş, 500’den fazla askerini öldürmüştür. Biz de Azerbaycan Evi Derneği olarak ve Iğdır’da yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlar olarak bir araya geldik. Kendi aramızda imece usulü topladığımız parayla ihsan yemeği vermeye karar verdik. Bugün burada 3 binden fazla vatandaşımız bu ihsan yemeğinden yedi. Şehitlerimizin ruhu şad olsun” diye konuştu.

Iğdır Azerbaycan Kültür Evi Başkanı Ziya Zakir Acar, “Azerbaycan’daki şehitlerimizi rahmetle anıyorum, Ermeni saldırılarını kınıyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun” dedi.