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Rüzgardan etkilenen leylek tedavi altına alındı

Iğdır’da sert esen rüzgardan etkilenerek kanala düşen leylek tedavi altına alındı.

IĞDIR 22.07.2022, 12:46
Rüzgardan etkilenen leylek tedavi altına alındı

Iğdır’da sert esen rüzgardan etkilenerek kanala düşen leylek tedavi altına alındı.

Iğdır Karakoyunlu ilçesi Kerimbeyli köyünde etkili olan rüzgarda bir leylek de etkilendi. Esen rüzgarda etkilenen leylek kanala düştü. Leyleğin kanala düştüğünü gören Battal Çuku isimli vatandaş leyleği alarak Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Teslim alınan leylek, bakım ve beslemesi yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılacak.

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