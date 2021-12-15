Proje kapsamında kurulan ‘Güneş Enerji Sistemi’ kontrol edildi

Iğdır’da bir firmanın çatısında kurulan ‘Güneş Enerji Sistemi’ yetkililer tarafından kontrol edildi.

Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı 14.1 Etap kapsamında Iğdır’da bir firma tarafından uygulanan ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına Yönelik Yatırım (GES) Projesi’ yetkililer tarafından yerinde denetlendi. Gerçekleştirilmekte olan (GES) Güneş Enerji Sistemi Iğdır’da örnek teşkil ediyor. Proje kapsamında işletmenin soğuk hava deposunun enerji ihtiyacını karşılanması, elektrik üretiminin elde edilmesi amaçlanmaktadır.